За год портфель девелоперов жилья в Сбербанке увеличился на треть

Застройщики жилой недвижимости активно выводили на рынок новые проекты и приобретали площадки, отрасль продолжила уверенный рост

В 2023 году портфель девелоперов жилья в Сбербанке вырос до 4 трлн рублей, увеличившись на треть относительно 2022 года. Сегодня портфель жилья занимает примерно пятую часть кредитного портфеля корпоративных клиентов банка. Об этом сообщил заместитель председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов на конференции Сбера по жилой недвижимости «Время изменений: вызовы 2024».

«В 2023 году в Сбербанке было заключено более 2 300 договоров с лимитом 3,4 трлн рублей, что превышает показатели прошлого года на 11% и 16% соответственно. Прирост был обеспечен в основном за счет субъектов Российской Федерации. Лидирующие позиции по количеству заключенных договоров в 2023 году занимают Свердловская и Тюменская области, а также Краснодарский край. Текущая кредитная политика по данной отрасли позволяет кратно расти при сохранении качества портфеля. В 2024 году прирост можно обеспечить за счет скорости и применения новых технологий в кредитовании. Сейчас Сбер фокусируется именно на этом», – Анатолий Попов, заместитель председателя Правления Сбербанка.

В прошлом году объем сделок начального финансирования и бриджей в Сбербанке вырос на более чем 50%. На конец 2023 года фактический остаток кредитного портфеля бриджей составил 422 млрд рублей. Для сравнения, в 2022 году эта сумма составляла около 280 млрд рублей. Лидером по заключению таких сделок является Москва.