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Бастрыкин заинтересовался инцидентом с пистолетом в иркутской школе

Руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в Иркутске после того, как подростки пронесли пистолет в чужую школу.

«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Иркутской области Ситникову А. В. доложить о расследовании уголовного дела. Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», – сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Планируется дать правовую оценку деятельности руководства школы, органов системы профилактики правонарушений, а также частного охранного предприятия.

Напомним, после этого инцидента в Иркутске проверят охрану всех школ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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