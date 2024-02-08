Названы самые популярные направления у россиян для покупки жилья за пределами России

Эксперты инвестиционной компании Edeluxe проанализировали российский спрос на покупку зарубежной недвижимости по 10 наиболее востребованным направлениям и пришли к выводу, что в прошлом году только одна страна показала прирост интереса со стороны российских покупателей.

По итогам 2023 года российский спрос на покупку недвижимости за пределами страны сократился на 57,23% относительно 2022 года. Такой результат был зафиксирован по 10 популярным направлениям у россиян. В этот список вошли ОАЭ, Турция, Индонезия (Бали), Таиланд, Кипр, Северный Кипр, Венгрия, Греция, Испания и Грузия.

Наиболее значительное снижение российского спроса в 2023 году было отмечено в Турции. Интерес наших соотечественников упал к недвижимости в этой стране на 68,7% относительно 2022 года.

Несмотря на это значительное снижение, в 2023 году именно Турция осталась главным направлением для российских покупателей. Так, в прошлом году фактически каждый второй запрос на покупку недвижимости за пределами РФ пришёлся на Турцию. Доля запросов составила 48.86% относительно общего числа обращений по всем 10 исследуемым странам.

Также более чем на 40% российский спрос просел в отношении Кипра (-46,3%), Греции -44,2%, и Грузии -43,2%.

Единственной страной в 2023 году, которая показала рост российского спроса стало Королевство Таиланд. Рост российского спроса в 2023 году составил 11,2% относительно 2022 года.

«На основе интервью и опросов наших клиентов, основные причины покупки зарубежной недвижимости включают причины наличия «запасного аэродрома», то наличия возможности иметь место, куда можно приехать и пожить в случае необходимости. Второй важной причиной покупки жилья за пределами России является диверсификация средств – многие наши клиенты уже владеют недвижимостью в России и начали инвестировать за рубежом для распределения рисков. Третьей причиной является возможность получения постоянного пассивного дохода через покупку недвижимости на этапе строительства или готовых объектов, которые скоро будут сданы в эксплуатацию», – отметила основатель инвестиционной компании Edeluxe Юлия Щукина.

Эксперт добавила, что также важной причиной является получение второго паспорта, ВНЖ или ПМЖ, особенно в странах, предоставляющих такие возможности при покупке недвижимости.

«Что касается спроса на недвижимость в Таиланде, наша статистика показывает, что в 2022 году среди наших клиентов был заметен рост интереса к покупке там. Это было связано с ожиданием ЭКСПО в Пхукете и активной рекламной кампанией в блогах и среди инфлюенсеров. Однако в 2023 году интерес к Таиланду среди наших клиентов уменьшился, сместившись в сторону Бали и Вьетнама», – резюмировала представитель компании Edeluxe.