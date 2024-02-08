Первый международный фестиваль ледового искусства «Живи на Байкале» пройдет в Листвянке

«Живи на Байкале» - зимний фестиваль, который состоится уже в 10 раз. В 2024 году мероприятие приобрело международный статус. Частью программы фестиваля станет конкурс ледовых скульптур, в котором примут участие команды из Китая, Монголии, Казахстана, Белоруссии и России.

15 февраля команды скульпторов выйдут на самый большой ледовый каток в мире – замерзшую акваторию озера Байкал у поселка Листвянка и приступят к созданию 10 невероятных ледяных шедевров.

Мистерия Байкала - так звучит творческая концепция конкурса ледовых скульптур. Байкал часто называют мистическим местом, где очень органично сплетаются космос, мифология и этнос. А лед, пожалуй, самый мистический материал, меняющий свой вид и форму буквально на глазах у зрителя.

Подведение итогов международного конкурса ледовой скульптуры и награждение скульпторов состоится 21 февраля.

Площадка открыта для зрителей во все дни работы фестиваля. Ледовый городок с горками, лабиринтами и аттракционами будет открыт для гостей с 15 февраля, посещение бесплатное.

23 февраля организаторы готовят красочную программу: в течении всего дня пройдут массовые гуляния для туристов и жителей п. Листвянка. На площадке фестиваля появятся всеми любимые ярмарочные локации, ресторан на льду, прокат коньков и большая сцена. Шатры и юрты, детские горки и карусели, мастер-классы фигуристов, выступление артистов. Ледовый городок продолжить радовать гостей до 8 марта 2024 года.