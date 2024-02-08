Социальных контрактов на 1,2 млрд рублей заключено в Иркутской области в 2023 году

Размеры выплат в 2024 году на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности составляет до 350 тыс. рублей, на ведение личного подсобного хозяйства – до 200 тыс. рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

– В 2023 году для заключения социальных контрактов было предусмотрено 1,33 миллиарда рублей, на указанные средства заключено 5 827 социальных контрактов. В этом году перед нами стоит задача заключить с нуждающимися жителями Иркутской области не менее 5 134 социальных контрактов, на эти цели выделено 1,23 миллиарда рублей. Особое внимание в этом году будет обращено на качество заключенных контрактов, с тем, чтобы после окончания срока действия социального контракта, доходы граждан превышали прожиточный минимум, – рассказал министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов.

Напомним, что государственная социальная помощь назначается, если наличие у них дохода ниже величины прожиточного минимума для семьи или для одиноко проживающего гражданина обусловлено объективными обстоятельствами, не зависящими от них самих. В числе этих причин могут быть инвалидность, потеря кормильца, безработица, поиск работы, утрата движимого имущества, повреждение жилого помещения, утрата жилого помещения, получение образования по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета, длительное или дорогостоящее лечение, уход за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, ребенком-инвалидом, инвалидом I группы и тому подобное.