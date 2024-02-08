Иркутскую областную детскую школу искусств капитально отремонтируют за 86,7 млн рублей

В Иркутской области в разгаре капительный ремонт Иркутской областной детской школы искусств – в настоящее время выполнено 60% от запланированных работ. Их стоимость – 86,7 млн рублей. Подробности рассказали в региональном правительстве.

Фото правительства Иркутской области

«Такой масштабный ремонт в здании областной детской школы искусств проходит впервые. Он затрагивает практически все помещения, концертный зал, инженерную инфраструктуру. Идет монтаж системы отопления, заменена вентиляция, которая длительное время не работала», –прокомментировала министр культуры Приангарья Олеся Полунина.

Кроме того, специалисты отремонтируют системы водоснабжения и водоотведения, заменят кровлю, электропроводку. В настоящее время завершается отделка учебных помещений. В кабинетах музыки монтируют акустические панели, чтобы звук не мешал работе в других классах.

В концертном зале появится современная сцена, новые кресла, на стенах – акустические панели. В эксплуатацию введут помещение кинобудки с звукоусилительной аппаратурой и управлением светом.

Начать занятия в отремонтированном здании планируется в новом учебном году.