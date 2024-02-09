Банк Синара открыл новый офис в Иркутске

Банк Синара открыл офис легкого формата в Иркутске по адресу: ул. Литвинова, д. 18, ТЦ «Пассаж».

С открытием современного офиса в легком формате горожанам будет доступен весь спектр банковских услуг для физических лиц. В офисах нового поколения нет привычных касс, а операции могут проводиться клиентом самостоятельно в банкоматах с полным циклом самообслуживания. При возникновении вопросов, клиенты могут получить консультацию и помощь сотрудников банка.

«Несмотря на то, что все больше людей пользуются дистанционными банковскими каналами, клиентам по-прежнему важен личный контакт с сотрудником банка и возможность посетить офис для оформления некоторых продуктов. Наличие офисов повышает доступность финансовых услуг, а «легкий» формат вполне удобен для действующих и новых клиентов. В 2024 году планируется увеличить сеть банка на 20% благодаря открытию «легких» офисов», ‒ комментирует Андрей Хафизов, директор розничного бизнеса Банка Синара.

Ранее в Иркутске был открыт премиальный офис Инвестиционного банка Синара, который предлагает брокерское обслуживание, инвестиционное консультирование и профессиональную аналитику для состоятельных клиентов. Теперь, с открытием нового розничного офиса, в Иркутске для всех категорий клиентов стала доступна полная линейка банковских продуктов и услуг Банка Синара.