Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Главное

Президент России сразу сказал, что разговор будет серьезным. С известным американским журналистом он обсудил причины СВО, отношения с НАТО и роль Украины в них. Также глава государства задел вопросы экономики: возросший потенциал БРИКС и снижение долларах в мировой торговле. Деловой портал SIA.RU выбрал самые яркие цитаты.

Президент передал Такеру Карлсону письма Богдана Хмельницкого

«Это документы из архива – копии. Здесь письма Богдана Хмельницкого – человека, который контролировал часть русских земель, которые сейчас называют Украиной. Он писал в Варшаву с целью соблюдения их прав. После отказа, он обратился к Москве с просьбой взять земли под сильную руку царя. Здесь копии документов, оставлю их вам на добрую память», – сказал Владимир Путин, передавая папку.

Путин назвал Украину искусственным государством

«У нас есть все основания говорить, что Украина, в известном смысле, искусственное государство, созданное по воле Сталина».

Расширение НАТО приведет к ситуации холодной войны

Президент рассказал, что от расширения НАТО предостерегал еще член Социал-демократической партии Германии Эгон Бар. «Если НАТО будет распространяться, все будет то же самое, как было в условиях холодной войны, только ближе к границам России. Умный был дед, но никто не послушал», – рассказал Путин.

Россию после развала СССР не приняли в «братскую семью цивилизованных народов»

«После 1991 года, когда Россия ожидала, что ее возьмут в «братскую семью цивилизованных народов», ничего подобного не произошло. Потому что вы нас обманули [США – прим. ред.]».

Команда Клинтона отказала России во вступлении в НАТО

«Я задал вопрос Биллу Клинтону: как думаете, если бы России поставила вопрос о вступлении в НАТО – это возможно? Он ответил: знаешь, это интересно, думаю – да. А вечером на ужине от говорит: ты знаешь, я разговаривал со своей командой – сейчас это невозможно. Можете спросить у него, думаю он ваше интервью услышит».

Начало событий на Украине

«Что послужило триггером [началом – прим. ред.] в последних событиях? Во-первых, сегодняшнее руководство Украины заявило, что они не будут исполнять Минских соглашений, которые были подписаны, как вы знаете, после событий 2014 года в Минске, где был изложен план мирного урегулирования на Донбассе. Нет, руководство сегодняшней Украины, министр иностранных дел, все остальные официальные лица, а потом сам президент заявили о том, что им ничего не нравится в этих Минских соглашениях. Иными словами, исполнять не собираются. А бывшие руководители Германии, Франции прямо сказали уже в наши дни – год-полтора назад, – прямо сказали, честно, на весь мир, что да, они подписывали эти Минские соглашения, но выполнять никогда не собирались. Нас просто водили за нос».

У России нет интересов в Польше и Латвии

На вопрос Карлсона о сценарии, при котором Россия начнет боевые действия в Польше и Латвии, Владимир Путин ответил: «Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии – нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов».

Кто взорвал «Северный поток»?

На вопрос Такера президент ответил: «вы», имея ввиду США.

«В таких случаях говорят: ищи того, кто заинтересован. Но в данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а ещё того, кто может это сделать. Потому что заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все. Вот эти два компонента должны быть соединены: кто заинтересован и, кто может», – сказал он.

На вопрос о том, есть ли у России доказательства Путин ответил, что страна просто «засветит» свои источники информации, а результата не добьется.

«Всему миру и так ясно, что произошло, и даже американские аналитики прямо об этом говорят. Правда», – заключил глава государства.

Использование доллара в политических целях подрывает авторитет США

«Даже среди союзников США сокращаются запасы в долларах сейчас. Все смотрят на то, что происходит, и начинают искать возможность себя обезопасить. Но если в отношении некоторых стран США применяют такие ограничительные меры, как ограничение расчетов, замораживание авуаров и так далее, это огромная тревога и сигнал для всего мира», – сказал президент.

По его словам, как только политическое руководство приняло решение использовать доллар в качестве инструмента политической борьбы, они нанесли удар по этому американскому могуществу.

Владимир Путин напомнил, что до 2022 года примерно 80% расчетов во внешней торговле России были в долларах и евро. При этом долларов было примерно 50% в расчетах с третьими странами, а сейчас осталось только 13%.

Запад боится Китая больше, чем России

«Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России потому, что в России 150 миллионов человек, а в Китае – полтора миллиарда, и экономика Китая развивается семимильными шагами – пять с лишним процентов в год, было ещё больше. Но этого для Китая достаточно. Бисмарк когда-то говорил: главное – это потенциалы. Потенциал Китая колоссальный, первая экономика в мире сегодня по паритету покупательной способности, по объёму экономики. Уже обогнали Соединённые Штаты и достаточно давно, и темпы растут», – подчеркнул Владимир Путин.

Не займет ли Китай место США?

«Мы с Китаем соседи. Соседей, как и близких родственников, не выбирают. У нас с ними общая граница тысячи километров. Это первое. Второе – мы привыкли к совместному существованию на протяжении веков. Третье – внешнеполитическая философия Китая неагрессивная, внешнеполитическая мысль Китая всегда ищет – ищет компромисс, и мы это видим».

Си Цзиньпинь – друг и коллега

«У нас 200 млрд долларов [торгового оборота – прим ред.], мы ставили задачу с моим коллегой, другом, с председателем Си Цзиньпином, что в этом году должны были достичь 200 млрд долларов торгового оборота с Китаем».

Россия – первая экономика Европы, несмотря на санкции

«Экономика Китая стала первой экономикой в мире по паритету покупательной способности, по объему они обогнали США уже давно. Потом США, а потом Индия, потом Япония, на пятом месте – Россия. Россия за прошлый год стала первой экономикой Европы, несмотря на все санкции и ограничения».

Карлсон попросил президента отпустить Эвана Гершковича, которого подозревают в шпионаже

«Мы не закрыты для переговоров. Более того, эти переговоры ведутся, и было много случаев, когда мы договаривались. Можем и сейчас договориться, но только надо договариваться», – ответил Путин.

Отношения между народами восстановятся

«Рано или поздно все равно мы договоримся. И знаете что? Может, даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит: все равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится. В этом смысле то, что происходит, это в известной степени элемент гражданской войны. И все думают на Западе, что боевые действия навсегда растащили одну часть русского народа от другой. Нет. Воссоединение произойдет. Оно никуда и не делось», – ответил президент на вопрос о примирении с НАТО.