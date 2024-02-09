Построить дом с помощью кредитных средств стало проще

Для жителей Иркутской области стало доступнее строительство индивидуального жилого дома с помощью кредитных средств Сбербанка, благодаря старту программы кредитования через аккредитованную подрядную организацию.

При строительстве жилого дома через аккредитованную строительную компанию заемщику-физическому лицу не нужно предоставлять залог иного объекта недвижимости и поручительство платежеспособного лица на период строительства. В настоящее время на сайте Домклик в списке аккредитованных компаний представлены 79 организаций по Иркутской области.

«Одним из важных преимуществ программ строительства жилых домов является действие государственной поддержки. Так, например, по программе “Семейная ипотека” клиент может построить дом по фиксированной ставке. Помимо этой программы есть возможность построить дом по программе “Господдержка – 2020”», – Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка.

Программа строительства жилого дома с помощью кредитных средств пользуется особой популярностью среди клиентов-заемщиков банка: 18% от общего количества ипотечных кредитов в декабре 2023 года было выдано именно на строительство жилых домов.

«Мы уже не один год эффективно сотрудничаем со Сбером и уверены в продолжении поддержки наших проектов. Сейчас рынок ИЖС выходит на новый уровень, законодатель вводит новые механизмы поддержки, в которых задействованы проверенные и надежные строительные компании. Одной из главных тенденций 2024 года является увеличение спроса именно на строительство жилых домов, в том числе с привлечением кредитных средств банков. Действие льготных программ кредитования позволяет нашим клиентам построить дом с выгодой и по привлекательным процентным ставкам», – Андрей Богданов, руководитель СК «Победа».