Сбербанк заработал за январь 115 млрд рублей прибыли

Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РПБУ за январь 2024 год. Чистая прибыль банка составила 115,1 млрд руб. (+4,6% г/г), чистый процентный доход – 211,7 млрд руб. (+21,8% г/г), чистый комиссионный доход – 48,7 млрд руб. (+6,9% г/г).

– Сбербанк отмечает замедление корпоративного и розничного кредитования на фоне принятых ограничительных мер регулятора и высокого уровня процентных ставок в экономике. Тем не менее, рост доходных статей и высокая операционная эффективность бизнеса позволили достигнуть сильных результатов и удержать рентабельность капитала выше 20%, отметил Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка..