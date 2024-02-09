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Сбербанк заработал за январь 115 млрд рублей прибыли

Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РПБУ за январь 2024 год. Чистая прибыль банка составила 115,1 млрд руб. (+4,6% г/г), чистый процентный доход – 211,7 млрд руб. (+21,8% г/г), чистый комиссионный доход – 48,7 млрд руб. (+6,9% г/г).

– Сбербанк отмечает замедление корпоративного и розничного кредитования на фоне принятых ограничительных мер регулятора и высокого уровня процентных ставок в экономике. Тем не менее, рост доходных статей и высокая операционная эффективность бизнеса позволили достигнуть сильных результатов и удержать рентабельность капитала выше 20%, отметил Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка..

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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