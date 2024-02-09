Завершается переход на новое мобильное приложение АТБ банк

Старое приложение АТБ Мобайл прекратило свою работу. Клиенты могут воспользоваться новым мобильным приложением АТБ банк.

Приложение АТБ банк – современный и безопасный сервис, который регулярно развивается, предлагая новые возможности для пользователей с учётом их потребностей.

Первая авторизация в приложении производится с помощью основного мобильного номера телефона и дополнительного реквизита: номера карты или номера счёта. Оплачивать покупки и услуги можно через систему быстрых платежей по QR-коду. В подробной информации по карте доступны данные по полному номеру карты, сроку её действия и CVV код.

Пользователи приложения могут дистанционно открыть вклад или оформить кредит. Также клиентам доступны онлайн-открытие цифровой карты, частичное или полное погашение кредита, возможность редактирования названия продуктов.

Держатели карт банка оценят обновленную программу лояльности «АТБ Клуб» с историей начисления баллов, а также возможностью самостоятельной замены любимой категории для повышенного кэшбэка.

Мобильное приложение АТБ банк доступно в Google Play, App Store и Huawei AppGallery. Узнать подробности и скачать приложение можно по ссылке.