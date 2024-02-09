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Банк «Солидарность» повысил ставки по валютным вкладам

Банк «Солидарность» повысил ставки по депозитам в юанях.

– Одним из приоритетных направлений развития нашего банка является поддержка стабильных экономических отношений с Китаем. В преддверии Китайского Нового года мы желаем не только сохранить, но и увеличить свои накопления в китайских юанях. Рады сообщить, что 05.02.2024 АО КБ «Солидарность» запускает новый вклад с повышенной ставкой «Солидарность. Оптимальный». Максимальная ставка – 3 % на срок 370 дней. Минимальная сумма для открытия вклада – 10 000 ¥, – говорится в сообщении банка.

Также банк повышает ставки по вкладу в юанях «Солидарность. Премиальный» до 3,5 % на срок 750 дней.

Подробнее с условиями можно ознакомиться здесь

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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