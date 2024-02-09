Дальневосточный банк – в ТОП-55 по кредитованию физлиц

По итогу 2023 года Дальневосточный банк вошёл в ТОП-55 крупнейших российских банков по объёму качественных кредитов клиентов физических лиц по версии сервиса Бробанк.ру.

По сравнению с первой половиной 2023 года финансовое учреждение улучшило свои показатели и переместилось на три пункта вверх.

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