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В Иркутске введут в эксплуатацию дома-долгострои, которые возводили пять лет

АО «Управление капитального строительства города Иркутска» получило разрешение на ввод в эксплуатацию двух 17-этажных блок-секций для участников долевого строительства на улице Летописца Нита Романова в микрорайоне Эволюция. Объекты строились пять лет, рассказали в мэрии.

«К строительству приступили 5 лет назад, но вовремя завершить его не удалось. Повлияли сразу несколько факторов: кризис в УКС, которое к 2020 году находилось в предбанкротном состоянии, а также ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией», – рассказали власти.

Трудности удалось преодолеть. Ключи от квартир людям начнут вручать уже в понедельник, 12 февраля. Их получат 144 семьи.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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