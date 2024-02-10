В Иркутске введут в эксплуатацию дома-долгострои, которые возводили пять лет

АО «Управление капитального строительства города Иркутска» получило разрешение на ввод в эксплуатацию двух 17-этажных блок-секций для участников долевого строительства на улице Летописца Нита Романова в микрорайоне Эволюция. Объекты строились пять лет, рассказали в мэрии.

«К строительству приступили 5 лет назад, но вовремя завершить его не удалось. Повлияли сразу несколько факторов: кризис в УКС, которое к 2020 году находилось в предбанкротном состоянии, а также ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией», – рассказали власти.

Трудности удалось преодолеть. Ключи от квартир людям начнут вручать уже в понедельник, 12 февраля. Их получат 144 семьи.