В Иркутском районе построят новую школу за 1,6 млрд рублей

Новая школа на 550 мест появится в деревне Новолисиха Иркутского района. Ее строительство обойдется в 1,6 млрд рублей, следует из документации на портале госзакупок.

Скриншот из документации на портале госзакупок

Разрабатывать документацию для возведения объекта начнут в 2024 году, ввести школу в эксплуатацию рассчитывают в ноябре 2026 года. Площадка, где будут вестись работы, разделят на четыре зоны – игровую, физкультурную, хозяйственную и зону застройки.

В здании, которое будет иметь три этажа и подвальное помещение, будут располагаться учебные классы, кабинеты, игровые, спальни, коридоры, рекреации, гардероб, обеденный, спортивные и актовый залы, лифтовые холлы, лестничные клетки, библиотека, технические помещения.

В настоящее время ведутся поиски компании, которая построит школу. Подрядчика определят 22 февраля.