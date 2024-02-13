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Акции Сбербанка ускорили подъем

Акции Сбербанка ускорили подъем и обновили максимумы с конца ноября. В понедельник,12 февраля, акции Сбербанка на Мосбирже повысились на 1,33% до 287,28 рублей за акцию. Это произошло на фоне публикации положительного отчета.

Банк в пятницу опубликовал финансовые результаты по РПБУ за январь 2024 г. Чистая прибыль Сбера за месяц составила 115,1 млрд руб. (+5% г/г, 0% м/м), рентабельность капитала — 20,7%.

Аналитики БКС считают, что, несмотря на замедление корпоративного и розничного кредитования, банк показал хороший результат, и это подтверждает позитивный взгляд на акции.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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