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БКС: Рубль приблизился к нижней границе боковика

Рубль умеренно дешевел на протяжении все сессии в понедельник, 12 февраля. Однако итоговые потери были относительно небольшими. Курс доллара к рублю повысился на 0,45% до 91, 33 руб.

Аналитики БКС Мир инвестиций отмечают, что рубль остается в рамках недельной консолидации, приблизившись в понедельник к нижней границе этого боковика.

– Главным негативом для рубля остается недостаточный для комфортного покрытия возросших бюджетных расходов уровень экспортной выручки. Заметное подорожание нефти, произошедшее с начала месяца, способно позитивно сказаться на курсе рубля лишь к концу февраля при условии, что нефтяным котировкам удастся закрепиться около достигнутых вершин. Это обусловлено лагом во времени, с которым сырьевой фактор влияет на объем российского экспорта в денежном выражении и увеличение притока валюты на внутренний рынок, – поясняют эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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