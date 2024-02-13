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Конец криптозимы. Биткойн преодолел отметку в 50 тыс. долларов

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Монета восстановилась в первые дни открытия спотовых ETF. Об этом пишет Coindesk.

После кратковременного падения 11 января, биткоин превысил отметку 50 ты. долларов (20:19 по мск). Через несколько минут курс остановился на 49,7258 тыс. Ранее монета брала отметку в 50 тыс. 27 декабря 2021 года.

Портал Coindesk назвал подъем – концом криптозимы.

Напомним, что 2022 год стал катастрофой для криптовалюты. Развал экосистемы Terra, биржи FTX и ряд других громких крахов в криптоиндустрии негативно повлияли на курс монеты. Биткоин завершил 2022 год на отметке чуть выше 16 тыс. долларов, что на 75% ниже его исторического максимума.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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