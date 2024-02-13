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Евросоюз разрешил использование прибыли от замороженных российских активов для Украины

Постановление совета ЕС даст правовую базу для использования замороженных активов РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление совета ЕС.

«Совет сегодня утвердил решение и постановление, разъясняющие обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами и резервами Центрального банка России (ЦБ РФ), которые были иммобилизованы вследствие ограничительных мер ЕС», – говорится в заявлении совета.

В документе подчеркивается, что это «дает возможность совету принять решение о возможном установлении финансового вклада в бюджет ЕС, собранного за счет этой чистой прибыли, для поддержки Украины и ее восстановления на более позднем этапе».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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