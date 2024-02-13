Наказание за незаконные рубки леса ужесточат в России

Новый законопроект Минприроды рассмотрят 13 февраля. Об этом пишут «Известия».

– Сейчас, если древесина транспортируется без электронного сопроводительного документа, то штраф выписывается сразу с возможностью конфискации лесоматериалов и техники, — пояснили «Известиям» в Рослесхозе. – Новые же поправки предполагают, что если правонарушение совершено впервые, то выписывается только штраф. А за повторное нарушение помимо увеличенного штрафа нарушителей ждет изъятие техники и древесины.

То же наказание будет, если машина не оборудована системой ГЛОНАСС, позволяющей отследить перемещение древесины. За первое нарушение – штраф, за повторное – штраф и конфискация, добавили в Рослесхозе. Эти же поправки в КоАП предусматривают штраф и конфискацию, если в лесу обнаружена лесозаготовительная техника без разрешительных документов.

– Также предлагается штрафовать за нарушение требований к размещению и характеристикам складов древесины, несвоевременное предоставление информации об объектах лесоперерабатывающей инфраструктуры, о ввезенной и вывезенной со складов древесины, о поступлении материала на объектах лесоперерабатывающей инфраструктуры, – добавили в ведомстве.

Сейчас административная ответственность за это не предполагается, что ведет к появлению все новых серых схем на рынке лесозаготовок.

Ранее стало известно, что «черные» лесорубы заплатят полмиллиона рублей за заготовку древесины в Приангарье. Нелегальные лесозаготовители рубили деревья в Чунском районе Иркутской области – им придется компенсировать ущерб, причиненный природе, рассказали в региональной прокуратуре.

Установлено, что десять местных жителей занимались незаконной рубкой леса в период с 2020 по 2022 год. В результате их действий был причинен ущерб животному миру и​ среде обитания. Его оценили в сумму, которая составляет более полумиллиона рублей

Прокуратура направила в суд иск для компенсации вреда – требование было удовлетворено, решение вступило в законную силу.