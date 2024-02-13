Сибиряки разместили в ВТБ 2,7 тысяч депозитов в юанях за год

В Сибирском федеральном округе клиенты ВТБ за год оформили 2,7 тысяч депозитов в юанях на общую сумму 9,3 млрд в пересчете на рубли. По данным банка, в Сибири чаще всего китайскую валюту для вложения свободных средств выбирают жители Иркутской (около 600 открытых вкладов за год), Новосибирской (540 шт) областей и Красноярского края (436 шт).

В топ-3 регионов по объему размещенных средств вошли Кемеровская (6,2 млрд в пересчете на рубли), Новосибирская (1,7 млрд в рублевом эквиваленте) и Омская (749 млн рублей) области. Средний по Сибирскому федеральному округу размер вклада в китайской валюте составляет 3,5 млн в рублевом эквиваленте.

Вклады в юанях сибиряки размещают в основном сроком до одного года. Из общей массы 40% вкладов оформлены на 3 месяца, еще 28% - на полгода и 12% на год.

В целом по России по итогам 2023 года физлица открыли в ВТБ более 32,1 тысячи вкладов в китайской валюте. Общий объём портфеля средств превысил 12,6 млрд юаней, увеличившись почти вдвое за год. В результате юань занял 25% в валютных сбережениях клиентов и стал второй популярной иностранной валютой, потеснив евро.

«В условиях значительно выросших ставок по рублевым депозитам, которые с конца прошлого года держатся на «пиковых» значениях, основной спрос российских вкладчиков сейчас сосредоточен на инструментах в национальной валюте. В то же время многие клиенты для диверсификации накоплений используют юань. На фоне достаточно высокого интереса к китайской валюте как альтернативному способу размещения средств мы ожидаем, что уже к концу следующего года наши клиенты практически полностью откажутся от сбережений в долларах и евро», - прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.