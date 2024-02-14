Лидерами по вводу жилья в СФО стали Новосибирск, Красноярск и Иркутск

Всего в Сибири в 2023 году было построено 10 млн квадратных метров жилья, что на 21% больше, чем в 2022-м. При этом в среднем по России прирост составил 7,5%. Эти данные были озвучены во время онлайн-конференции ДОМ.РФ.

По информации аналитического центра ДОМ.РФ, драйвером роста традиционно выступил сегмент ИЖС. В прошлом году населением было построено 38 тысяч частных домов с площадью 5,1 млн кв. м., и это на 19% больше, чем годом ранее. Более того, это намного больше, чем в других регионах России, где аналогичный показатель в среднем вырос всего на 3%.

Также в Сибирском Федеральном округе сильнее, чем в других субъектах развито деревянное домостроение: 52% всех введённых домов были построены из дерева (в 1,7 раза больше, чем в среднем по России). А, например, в Иркутской области и Республике Тыва доля деревянных домов превышает 60%.

Лидерами по вводу новостроек в СФО в 2023 году стали Новосибирск, Красноярск и Иркутск. Эти же регионы составили ТОП-3 по выдаче ипотеки – на них пришлось около половины всех выдач в СФО.

Среди трендов в строительной отрасли представители ДОМ.РФ назвали развитие рынка арендного жилья. И здесь Иркутск стал первым городом в СФО, где реализуется совместный с правительством региона проект по строительству арендного дома. В настоящее время ведётся работа по передаче земельного участка в рамках механизма масштабного инвестиционного проекта. Планируется, что арендный дом откроет свои двери для арендаторов в 2026 году.

Ещё один значимый проект, который будет реализован в Иркутске при участии ДОМ.РФ – это строительство современного вузовского кампуса.

Также Иркутск вошёл в программу поддержки «зелёного» проектного финансирования в рамках Программы субсидирования на основании кластерного подхода. По этой программе застройщик может получить кредит с дополнительной скидкой за «зелёность» проекта до 2%. Для этого проект должен соответствовать 17-и критериям зелёного ГОСТа. По мнению представителей ДОМ,РФ программа будет особенно интересна застройщикам, которые только начинают готовить проектную документацию на новые жилые объекты.