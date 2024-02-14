Альфа-Банк запустил бота с применением искусственного интеллекта для онлайн-торговли

Альфа-Банк запустил Telegram-бота для работы в сфере e-com с применением искусственного интеллекта. Он поможет предпринимателям автоматизировать рутинные процессы и повысить продажи на маркетплейсах, сайтах и в соцсетях.

Бизнес-бот Альфа eCom составит предпринимателям контент-план для соцетей с темами для публикаций, поможет написать рекламный пост, сформировать описание товара или сгенерировать дружелюбный отзыв, сгладив «острые углы» в коммуникациях с клиентами. Эти функции вовлекут аудиторию и помогут увеличить продажи. Еще одним преимуществом бота является голосовое управление. Чтобы воспользоваться услугами помощника, предпринимателю достаточно выбрать нужную функцию, ответить на простые вопросы бота и получить решение за минуту. Останется только проверить готовый текст.

«Мир бизнеса стал непохожим на себя десять лет назад: продажи онлайн стали его неотъемлемой частью. Мы знаем, как много ресурсов требуется для обеспечения непрерывных и качественных процессов в любом деле. Поэтому создали уникальный сервис на базе нейросетей, который поможет предпринимателям на любом этапе развития выйти на новый уровень. С таким ассистентом проще решать рутинные задачи для продажи товаров и услуг в интернете, чтобы осталось больше времени на стратегию и продвижение», — рассказала Ирина Пономарева, руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка.

Испытать бота и узнать, что он придумает для бизнеса можно бесплатно по ссылке. В Альфа-Банке дают доступ на 14 дней, а затем бот расскажет, как его продлить. Функции бота в будущем будут пополняться.