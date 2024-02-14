Примсоцбанк предлагает бизнесу оформить кредит под поручительство Гарантийного Фонда

Примсоцбанк предлагает малому и среднему бизнесу воспользоваться программой кредитования под поручительство Гарантийного фонда.



Зачастую у предпринимателей недостаточно собственного имущества для того, чтобы предоставить залог по кредиту. В этом случае его альтернативой может стать поручительство от регионального гарантийного фонда. При этом обеспечить кредит на сумму до 5 000 000 только поручительством гарантийного фонда (сумма обеспечения зависит и равна максимально возможной доле обеспечения из условий работы Гарантийного фонда). При величине кредита более 5 000 000 рублей, поручительство фонда может обеспечивать до 50% от необходимой суммы.



Отметим, кредит под поручительство Гарантийного Фонда можно оформить на пополнение оборотных средств, ремонт основных средств, а также приобретение основных фондов.



Для справки: Кредит может быть предоставлен только субъектам малого и среднего предпринимательства, которые могут получать поддержку РГО в соответствии с 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Соответствие клиента требованиям по «209-ФЗ» можно проверить по сайту ofd.nalog.ru (Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства).



Подробные условия кредитования и требования к заёмщикам можно узнать в любом из офисов ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», обслуживающих юридических лиц, на официальном сайте и по телефону 8(800)350-42-02.