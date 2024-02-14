ПСБ расширил возможности для розничных инвесторов

ПСБ запустил новые сервисы для частных инвесторов, расширив возможности пополнения брокерского счета и предоставив клиентам доступ к внебиржевому рынку.

Теперь в мобильном банке ПСБ клиенты могут пополнить брокерский счет, совершив перевод по номеру телефона через систему быстрых платежей или по номеру карты другого банка.

Квалифицированные инвесторы могут заключать внебиржевые сделки с ценными бумагами российских компаний, не имеющими листинга на Московской бирже. При этом клиентам, не обладающим статусом квалифицированных инвесторов, доступна возможность продавать бумаги, ранее исключенные из биржевого листинга.

Инвесторы могут самостоятельно подать заявку и совершить сделку через платформу биржевой торговли QUIK. Расчеты по внебиржевым сделкам осуществляются через центрального контрагента Московской биржи – Национальный клиринговый центр.

«Внебиржевой рынок существенно расширяет возможности частных инвесторов, открывая доступ к нишевым секторам экономики и потенциально интересным активам, которые пока не листингованы на Мосбирже. Сегодня на рынок выходит все больше новых эмитентов, желающих получить первый опыт вторичного обращения своих бумаг или привлечь капитал на начальной стадии развития. Оценив положительную динамику рынка, мы предоставили квалифицированным инвесторам возможность участвовать во внебиржевых торгах с централизованным клирингом. Клиенты могут провести сделку на привычной для них платформе или по телефону. Также для удобства клиентов мы запустили сервис пополнения брокерского счета через СБП или по номеру карты», - отметил Алексей Жоголев, старший вице-президент - директор департамента управления благосостоянием ПСБ.