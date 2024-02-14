ЦБ планирует ввести лимит на выдачу и внесение наличных в банкоматах

Так регулятор планирует бороться с мошенниками.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о планах регулятора по борьбе с кибермошенничеством. По ее словам, ЦБ планирует ввести лимит на внесение наличных в банкомате с карт и приложений, а также установить период охлаждения для выдачи крупных кредитов на сумму от 1 млн руб. Это необходимо, чтобы предотвратить случае когда граждане берут под влиянием мошенников кредиты, обналичивают их, а потом зачисляют на подставные счета.

«Во многом, когда безналичные переводы, проблема решается, но многие уходят в наличные. Берут в банке кредиты наличными, потом приходят в банкомат и переводят на так называемый безопасный счет в другом банке, счет преступника. Для того чтобы этого не было, все-таки рассмотреть вопрос по установлению лимитов для того, чтобы вносить наличные деньги по таким токенизированным картам, по приложениям через терминал»,— рассказала глава ЦБ на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге (цитата по ТАСС).

По крупным кредитам с определенной суммой Центробанк предлагает ввести лимит в размере 1 млн руб. При этом сумма может обсуждаться, как и срок охлаждения. Глава регулятора отметила, что «кредит за несколько минут» — это удобно, однако многие несут большие затраты из-за мошенников.

Еще одна возможная мера по борьбе с кибермошенничеством — обязательность информационного обмена в рамках работ по кибербезопасности.

Анастасия Ларина