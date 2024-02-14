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Более 50 семей в Свирске переселили из аварийных квартир в новые

В Свирске 52 семьи получили новые квартиры по областной адресной программе переселения из аварийного жилья, реализуемой в рамках президентского нацпроекта «Жилье и городская среда», рассказали в минстрое Иркутской области.

Новый дом, рассчитанный на три блок-секции, для переселенцев построен на улице Щорса-Лазо. Квартиры выполнены в чистовой отделке с ремонтом «под ключ».

«До конца первого квартала запланировано сдать еще один дом на 18 квартир, после чего программа по переселению в Свирске будет завершена», – сообщили в министерстве.

Всего в Свирске нужно расселить 4,33 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда, в котором проживает 183 человека.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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