ИНК и Благотворительный фонд Марины Седых оказали помощь пострадавшим от пожара в Усть-Куте

Иркутская нефтяная компания (ИНК) и Благотворительный фонд Марины Седых оказали материальную помощь жителям двух сгоревших многоквартирных домов в Усть-Куте.

В результате пожара, который произошел в Усть-Куте в ночь на 20 декабря 2023 г., без жилья осталась 21 семья. ИНК и Благотворительный фонд Марины Седых перечислили в городскую администрацию средства для помощи пострадавшим в размере 100 тысяч рублей на человека. Помощь в объеме 50 тысяч рублей от благотворительного фонда получили семьи, в которых есть люди с ограниченными возможностями здоровья. Для двенадцати детей и подростков компания закупила новые ноутбуки.

— В такой ситуации важно не оставлять людей один на один с бедой. Понимая это, мы оперативно отработали варианты помощи с администрацией Усть-Кутского района и начали оказывать помощь. Поддержка территорий присутствия, в том числе в таких сложных ситуациях, — один из приоритетов нашей компании, и мы продолжим реализовывать многочисленные мероприятия в этом направлении, — отметил управляющий директор по правовой работе и региональной политике, член Правления ИНК Евгений Милов

Помощь также оказала городская администрация. Из местного бюджета каждый пострадавший получил единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, дополнительно семьи получили до 100 тысяч рублей на человека в связи с полной или частичной утратой имущества первой необходимости.

— Первые выплаты пострадавшие начали получать 25 декабря из резервного фонда городского бюджета. Такое решение мы приняли с коллегами сразу же после пожара на экстренном заседании комиссии по ЧС города. В кратчайшие сроки были подготовлены все документы, с каждым пострадавшим отрабатывали сотрудники администрации индивидуально. Сейчас граждане получили дополнительные средства от ИНК, — прокомментировал глава Усть-Кутского муниципального образования Евгений Кокшаров.

Городскими и районными властями, волонтерами был организован сбор помощи пострадавшим. Оперативно был решен вопрос с временным размещением семей, снабжением вещами первой необходимости. Значительную помощь оказали местные жители, которые перечисляли средства, приносили вещи и продукты в пункты сбора. Сотрудники ИНК также оказывали адресную помощь и проводили сбор одежды в городе.