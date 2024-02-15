На иркутской Маслосырбазе стартовал нацпроект «Производительность труда»

Ещё одним предприятием пищевой промышленности больше в национальном проекте «Производительность труда»: предприятие «Иркутская Маслосырбаза» официально начала его реализацию на своём производстве. Она стала 12-м «пищевиком» региона, который поставил цель улучшить свои производственные показатели с помощью нацпроекта, инициированного Президентом Российской Федерации. Участие в нацпроекте позволит не только сделать более комфортными условия труда для сотрудников, но и сделать выпускаемую продукцию более качественной, увеличить срок хранения за счёт оптимизации процесса упаковки, а в дальнейшем поможет расширить ассортимент.

«Нацпроект «Производительность труда» позволил уже многим представителям пищевой промышленности иначе посмотреть на организацию тех или иных процессов на предприятии. Своими показателями гордятся, например, иркутский и ангарский хлебозаводы, их руководители не раз публично рассказывали о своем позитивном опыте, таким образом сформировав отличную репутацию для Регионального центра компетенций. Иркутская маслосырбаза уже неоднократно воспользовалась мерами господдержки: использовала льготные займы Фонда развития промышленности для модернизации производства. А теперь, со знанием инструментов бережливого производства, она сможет стать ещё более эффективной, что в итоге отразится на условиях работы её сотрудников», — подчеркнула министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

Иркутская маслосырбаза была основана в 1938 году. К настоящему моменту основными направлениями на производстве являются изготовление сливочного масла, колбасного сыра и колбасной продукции. Располагая производственными площадками в Иркутске и Братске, предприятие осуществляет поставки своей продукции не только в магазины Иркутской области., но также в Красноярский, Забайкальский и Алтайский края. Заказчиками предприятия являются крупные торгово-розничные сети — «Лента», «Пятёрочка», «Абсолют», «Слата» — и продуктовые магазины. Компания многократно становилась лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». По результатам аудита, проведённого представителями сетей «Слата» и «Пятёрочка», предприятию присвоена высшая категория надёжности, а продукция признана соответствующей высоким стандартам качества и безопасности.

«То, что предприятия региона стали активно пользоваться сразу несколькими видами государственной поддержки, превращается в правильную бизнес-традицию. Один из льготных займов ФРП, предоставленных «Иркутской Маслосырбазе», предприятие направило приобретение нового оборудования — специализированного вакуумного шприца и модуля формирования сырной нити. Это позволило организовать выпуск новых видов колбасных сыров, которые на тот момент в Иркутской области не производила ни одна компания. После выхода на полную производственную мощность предприятие сможет выпускать свыше 33 тысяч килограммов этой продукции ежегодно. И теперь вот предприятие вошло в периметр нацпроекта. Уверена, что механики и инструменты бережливого производства, которые коллектив освоит в рамках работы с ним, помогут снизить издержки и положительно повлиять на стоимость конечного продукта для розничного потребителя», — говорит директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко.

Активная фаза реализации нацпроекта на предприятии продлится не менее полугода. За это время команда специалистов пройдёт обучение методам и технологиям бережливого производства под руководством экспертов Регионального центра компетенций, чтобы вместе с ними проанализировать весь производственный процесс, найти проблемные места и точки роста и реализовать план по оптимизации. Со стороны предприятий, участвующих в национальном проекте, затраты не требуются — он реализуется полностью за счёт средств федерального бюджета.

В начале 2024 года число предприятий-участников нацпроекта в Иркутской области увеличилось до 66. Основная его задача – обеспечить к концу 2024 года рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей экономики не ниже, чем на 5% в год.

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