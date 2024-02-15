Реконструкция КОС на правом берегу Иркутска находится на завершающем этапе

В работы инвестировали 14,5 млрд рублей. Об этом рассказали в мэрии.

Главным итогом реконструкции КОС станет значительное улучшение экологической ситуации из-за снижения вредных выбросов в Ангару и воздух. Работы начали в 2016 году, завершить их должны до конца текущего года. Мощность очистных возрастет со 130 до 220 тысяч кубометров воды в сутки.

Предприятием обеспечивается требуемое качество очистки сточных вод. В реки возвращаются чистые сточные воды, а значит сохраняется экосистема водных артерий. Для контроля показателей осуществляется ежедневный беспрерывный мониторинг сточных вод.

«Все это в комплексе повлияет на улучшение инженерного каркаса областного центра и создаст перспективы для развития города на 25-30 лет вперед», – сказал мэр Руслан Болотов.

Напомним, что очистные сооружения на правом берегу построены в 1960-х годах и со временем выработали свой ресурс. Они не справлялись с поступающим объемом сточных вод и за годы эксплуатации пришли в аварийное состояние. Общий объем инвестиций в реконструкцию составляет более 14,5 млрд рублей, основная часть которых – 96% – средства федерального бюджета.