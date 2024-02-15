Спрос на автокредиты у жителей Иркутской области многократно вырос

В январе жители Иркутской области оформили в ВТБ 370 кредитов на покупку авто на общую сумму свыше 400 млн рублей. Это в семь раз больше по количеству и в пять по объему в сравнении с первым месяцем прошлого года.

Средняя сумма одного автокредита, выданного банком жителям области в январе, составила 1,1 млн рублей. Аналогичным средний чек был в декабре 2023 года, а по сравнению с январем прошлого года он снизился на 18%.

Авто с пробегом по-прежнему вызывают большой интерес заемщиков. Иркутские автолюбители отдают предпочтение автомобилям с правым рулем японского производства. Клиенты, купившие новые авто, чаще делали выбор в пользу китайских брендов, поскольку на многие бренды действуют специальные условия.

Драйверами продаж стали бренды OMODA и JAECOO.

«В целом, январь для автолюбителей стал активным, привычного затишья на рынке продаж автомобилей не было. Спрос обусловлен специальными условиями, которые автодилеры предлагали покупателям. Наши эксперты ожидают дальнейшего роста объемов продаж в феврале и марте», – отметила Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент банка.

Всего, по оценке ВТБ, в январе российские банки выдали физлицам на покупку автомобилей более 130,6 млрд рублей. Этот результат на 75% превысил итоги за аналогичный период 2023 года и стал рекордным для первого месяца года. По итогам января совокупная доля Группы ВТБ в выдачах достигла 25,3%, увеличившись на 6,7 п.п. за год.

По оценкам экспертов, несмотря на высокий уровень ключевой ставки большую часть 2024 года выдачи автокредитов продолжат расти: рост рынка может составить до 10% к уровню 2023 года. Основными факторами будут выступать восстановление рынка новых машин и увеличение стоимости авто.