Равновесие на валютном рынке нарушено

Рубль вышел вниз из консолидации.

Рубль в четверг обновил локальные минимумы и закрылся с ощутимыми потерями. Доллар установил недельный максимум около 92,5 руб., евро впервые с начала января превышал к 99,6 руб., юань – приближался к 12,75 руб.

– Равновесие российского валютного рынка нарушилось, в результате чего курс рубля вышел вниз из двухнедельной консолидации. Вероятно, нехватка поступления иностранной валюты из-за просадки экспорта начала перевешивать факторы, которые поддерживают рубль, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.

Ранее эксперты прогнозировали, что укрепление рубля продлится недолго, во втором квартале скорее всего начнётся заметное ослабление российской валюты.