Администрация Иркутска взыскивает задолженность с застройщика «Сибкомплектмонтаж»

Об этом сообщили в администрации областного центра.

Так, еще в сентябре 2013 года между мэрией и ООО «Сибкомплектмонтаж» был заключен договор о развитии застроенных территорий, в рамках которого возвели жилой комплекс «Высота». Застройщик брал обязательства расселить ряд домов по улице Пискунова, которые признаны аварийными. В установленный срок условия не были выполнены в полном объеме, а компания в 2019 году признана судом банкротом.

Осенью 2020 года определением Арбитражного суда Иркутской области утверждено мировое соглашение между администрацией города и другой подрядной организацией – застройщиком. В соответствии с ним ООО «Алмаз» во главе с А.Ю. Хачитулиным взял на себя все ранее неисполненные обязательства по РЗТ, в том числе по расселению граждан.

Также до февраля 2021 года инвестор должен был вернуть в бюджет города 92,527 млн рублей, которые ранее выплачены из бюджета города Иркутска для расселения жителей. В настоящее время исполнение мирового соглашения осуществляется в принудительном порядке. Однако руководитель компании не предпринимает мер для выполнения взятых обязательств.