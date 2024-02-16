Расчеты в ЦФА обсуждает Россия со странами Африки и Мьянмой

Параллельно с переговорами идет разработка законодательства, выяснили «Известия».

Россия обсуждает с рядом стран использование ЦФА для торговых расчетов. В частности, такие дискуссии шли с Мьянмой и африканскими странами. Об этом «Известиям» сообщил источник, близкий к крупному бизнес-объединению. Пока механизм законодательно не проработан ни в РФ, ни в дружественных государствах, добавил он. При этом он внесен в план законодательной деятельности правительства России на 2024 год, указал представитель бизнеса.

«Известия» изучили документ. Один из его пунктов – обеспечение возможности использовать цифровые права во внешнеторговой деятельности. Ответственными за подготовку проекта указаны Минфин, Банк России и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Срок представления изменений в кабмин – ноябрь 2024-го, а внесение в Госдуму планируется в марте 2025-го. «Известия» направили запрос в Министерство финансов и ЦБ.

ЦФА – это цифровые права (разновидность имущественных прав), записанные в виде программного кода в распределенном реестре. К ним не относятся криптовалюты или цифровые валюты центральных банков. У них один эмитент. Российские ЦФА не обращаются ни на одной криптобирже. По закону, право выпуска ЦФА есть у операторов информационных систем. Чтобы получить такой статус, компания должна войти в специальный реестр ЦБ. ЦФА могут быть обеспечены различными активами, например, металлами, акциями или финансовыми обязательствами корпораций.

Напомним, что в среду биткоин достиг отметки 52 тыс. долларов, превысив рыночную стоимость в 1 трлн долларов и оправившись от падения во вторник. ADA Cardano и dogecoin возглавили отскок альткоинов, опередив индекс CoinDesk20 на 4,7%. Эфир (ETH) также подорожал более чем на 5% до 2 750 долларов, что является самой высокой ценой с мая 2022 года.

«Рост на широком рынке произошел на фоне «бычьих» настроений вокруг биткоина, который продолжает расти. Трейдеры, торгующие опционами, делают ставки на то, что в ближайшие месяцы цена достигнет 75 тыс. Некоторые трейдеры нацелились на уровень 64 тыс. в ближайшие недели, так как спрос на спотовые биткоин-фонды (ETF) растет», – говорят эксперты CoinDesk.