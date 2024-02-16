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Ледовая переправа на Ольхон вновь открыта

Ранее на участке ледовой трассы из-за резкого потепления разошлась залитая трещина.

Как сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области 16 февраля, ледовая переправа на Малом Море до острова Ольхон открыта. Ее маршрут прежний: «Куркут – Иркутская Губа».

«Состояние переправы постоянно отслеживают специалисты. В случае ухудшения ледовой ситуации на Байкале переправа может быть закрыта», – добавляют в МЧС.

Напомним, что ледовую переправу на Ольхон открыли 9 февраля. Она является частью автодороги регионального значения Иркутск – Усть-Ордынский – Баяндай – Еланцы – Хужир. Проезд ежегодно открывают к середине февраля.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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