Ставки аренды в России за 5 лет выросли на 56%

Были проанализированы средние ставки аренды 1-комнатных квартир зимой 2023-2024 гг. и зимой 2018-2019 гг. (в среднем за 3 месяца). Для анализа отобраны города с населением более 100 тыс. человек и объемом предложения «однушек» не менее 10 лотов (всего 116 городов). Об этом сообщают аналитики Циан.

За 5 лет аренда подорожала на 56%

За 5 лет ставки аренды в среднем по анализируемым городам стали выше на 56%. Лишь в одном городе – Керчи – снять жилье сейчас дешевле, чем зимой 2018-2019 гг. Во всех других локациях аренда подорожала. Минимальный рост (до 20%) зафиксирован в Вологде, Севастополе, Нижневартовске, Симферополе и Пензе. Сильнее всего увеличились ставки аренды в Норильске, Смоленске, Нижнекамске, Балаково, Кисловодске, Дзержинске (более, чем в 2 раза).

Чем ниже были ставки 5 лет назад, тем сильнее они увеличились

В целом, более выраженный рост наблюдался в тех городах, где 5 лет назад были самые дешевые квартиры на рынке аренды – сыграл роль эффект низкой базы. В основном это вторые и третьи по численности населения города не самых богатых регионов. В локациях с высокими арендными ставками наращивать их было сложнее, поэтому и рост более сдержанный. В первую очередь, это характерно для Москвы и Санкт-Петербурга, городов Московской области, Сочи и богатых северных нефтегазовых городов. В 2023 г., помимо прочего, значительно увеличились ставки в городах с заметной ролью промышленности в структуре экономики (в т.ч. оборонной), а также локациях, где не очень много новостроек (там рост ипотечных ставок на вторичном рынке привел к более существенному перетоку спроса на рынок аренды, чем в городах, где больше возможностей для решения жилищного вопроса на рынке новостроек).

Сильнее всего аренда подорожала в городах с населением от 100 до 250 тыс. человек

В самых «маленьких» по численности населения городах среди анализируемых (с населением 100-250 тыс. человек) ставки аренды увеличились сильнее всего – в среднем на 60%. На втором месте оказалась противоположная группа – самых многолюдных городов – миллионников (+59%). В «средних» по численности населения городах (250-500 тыс. человек) аренда стала дороже на 51%. В небольшой группе городов с населением от 500 тыс. до 1 млн человек ставки выросли в среднем на 55%.

«Динамика спроса и цен на рынках новостроек и вторички сказывается на популярности рынка аренды, т.к. сегменты тесно связаны. Например, ужесточение ипотечных условий в 2023 г. привело к тому, что некоторые потенциальные покупатели решили временно снимать жилье, а не покупать его. Рост активности, в свою очередь, привел к увеличению арендных ставок до рекордно высоких уровней, – комментирует Елена Лапшина, эксперт Циан.Аналитики. – Это влияние отличается для разных локаций, поэтому различна и динамика арендных ставок, что особенно заметно на длительном временном промежутке».