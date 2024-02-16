Доля ВТБ на рынке вкладов населения достигла максимума за последние 15 лет

По итогам 2023 года доля ВТБ на рынке вкладов населения выросла на 2 пп и достигла 16%, что стало максимальным значением за последние 15 лет.

За 2023 год объем классических пассивов (срочные вклады, текущие и накопительные счета) розничных клиентов в банке увеличился на 1,66 трлн рублей, что составило 20% от прироста всего рынка. Число активных сберегателей (с остатками на вкладах и накопительных счетах от 10 тыс. рублей) выросло на 869 тыс. человек и приблизилось к 4,2 млн.

«Особое внимание уделили повышению качества сервиса на основе обратной связи от клиентов. Гибкое управление сбережениями, которое ранее было доступно только состоятельному сегменту, в прошлом году мы распространили на всех наших вкладчиков. Реализовали понятные сценарии выбора инструментов, подходящих каждому вкладчику, и удобные способы их оформления. Это позволило повысить лояльность клиентов и, как следствие, существенно нарастить долю банка на рынке пассивов физлиц», - прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.