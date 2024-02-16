Алексей Навальный* умер в колонии

Оппозиционер Алексей Навальный* умер сегодня в исправительной колонии № 3. Он почувствовал себя плохо после прогулки и практически сразу потерял сознание, сообщает УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи», – рассказали в учреждении.

Были проведены необходимые реанимационные мероприятия, которые оказались безрезультатными. Прибывшие к месту врачи скорой помощи констатировали смерть осужденного.

Причины случившегося устанавливаются.

* Включен в реестр террористов и экстремистов