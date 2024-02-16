Ключевую ставку начнут снижать позже, чем предполагали ранее

Банк России оставил ключевую ставку без изменений по итогам февральского заседания — на уровне 16% годовых. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина прокомментировала решение регулятора, а также текущую экономическую ситуацию.

Ключевые тезисы выступления Эльвиры Набиуллиной:

Об экономике

• Осенью у российской экономики был пик перегрева, сейчас более сбалансированный рост.

«Мы считаем, что пик месячной, сезонно-сглаженной инфляции уже пройден осенью прошлого года. Что касается годовой инфляции, которая отражает рост цен за последние 12 месяцев, действительно, пик может быть весной, но рост годового показателя инфляции от нынешнего уровня может быть небольшим».

«В начале июля предполагается повышение тарифов на услуги ЖКХ, это может также отразиться на временном повышении показателя годовой инфляции».

О ключевой ставке

• Потребуется поддерживать жесткую ДКП в течение продолжительного времени.

• Сегодняшний сигнал ЦБ по ДКП можно считать нейтральным.

• Регулятор допускает постепенное снижение ключевой ставки во второй половине 2024 года.

«Что касается пространства для снижения ставки, оно действительно есть, но, на наш взгляд, оно будет происходить постепенно и плавно. Мы обсуждали с коллегами, когда может начаться первое снижение ключевой ставки, разброс мнений был достаточно широким, но большинство считает, что это скорее произойдет во второй половине этого года»

• Момент начала снижения ставки совет директоров ЦБ теперь видит позже, чем предполагал в минувшем октябре, добавил зампред Банка России Алексей Заботкин.

Об ипотеке

• Темпы роста ипотеки сокращаются, но остаются высокими, на уровне начала прошлого года.

О валюте

• Центробанк не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки экспортера. Для стабилизации обменного курса существуют более эффективные меры, включая повышение ключевой ставки.

«Основные эффекты были от повышения ключевой ставки, от ужесточения денежно-кредитной политики, которые, напомню, были предприняты нами в достаточно короткие сроки — рост ключевой ставки в два раза. Именно повышение ключевой ставки повысило привлекательность сбережений в рублях, а не в валюте. И сдержало также и раскручивание спирали роста на импорт».

• Дефицита юаневой ликвидности нет. Однако существуют периоды волатильности, как было с евро и долларом. Волатильность происходит из-за спроса на ликвидность юаней. Последний раз такое происходило в преддверии Нового года в Китае. Однако у Центробанка есть все необходимые инструменты, чтобы справляться с такими ситуациями.

«Такая волатильность была и раньше по долларам и по евро. Для этого у нас есть инструменты — валютные свопы, и есть по юаням такой инструмент, он вполне работает, поэтому здесь проблем не видим».

• «Мы видим ухудшение ситуации с внешнеторговыми расчетами российского бизнеса, активно думаем над решениями».