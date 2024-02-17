Бизнесмена Олега Тинькова* внесли в список иностранных агентов

16 февраля Министерство юстиции Российской Федерации пополнило список иностранных агентов. В него вошел бизнесмен, основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков*, сообщается на сайте учреждения.
«Олег Юрьевич Тиньков* принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», – сообщили в ведомстве.
Там также рассказали, что бизнесмен выступал против специальной военной операции на Украине, проживает за пределами Российской Федерации.
*ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ВЫПОЛНЯЮЩЕЕ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.