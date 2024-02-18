Olkhon Ice Fest открылся на Байкале

Открытие фестиваля Olkhon Ice Fest состоялось на острове Ольхон на Байкале в Иркутской области, рассказали в региональном агентстве по туризму.

«Посетители фестиваля могут увидеть не только выставку ледовых скульптур, но уникальные работы в технике ледопластики, которая позволяет создавать шедевры без преднамеренных эскизов и наработок: только творческое видение и фантазия скульпторов», – рассказали в ведомстве.

Над созданием фигур трудились скульпторы из России, Монголии и Франции, многие из них работают здесь не первый год.

Кроме того, на территории парка открыты интерактивные локации для детей и взрослых: ледовые городок с горками и развлечениями, ресторан, где прямо на поверхности озера можно отведать настоящие байкальские блюда. Имеются также фотозоны и другие развлечения.

Посетители смогут увидеть скульптуры в течение месяца.