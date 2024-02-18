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Актриса Ольга Кабо приехала на Байкал: «Невероятное зрелище»

В Иркутскую область приехала заслуженная артистка России, актриса театра и кино Ольга Кабо: она посетила Байкал. Яркими кадрами и впечатлениями от увиденного знаменитость поделилась в соцсетях.

<p>Фото из соцсетей Ольги Кабо</p>

Фото из соцсетей Ольги Кабо

<p>Фото из соцсетей Ольги Кабо</p>

Фото из соцсетей Ольги Кабо

<p>Фото из соцсетей Ольги Кабо</p>

Фото из соцсетей Ольги Кабо

«Как же я мечтала о путешествии на Байкал! Хотела увидеть знаменитый байкальский лед, торосы (нагромождение льда, образовавшееся в результате бокового давления ледяных полей друг на друга) – они чистейшего голубого цвета, невероятное зрелище! А воздух! А небо!» – написала Кабо.

Она также рассказала, что приехала на Байкал с детьми, которые вместе с ней любуются живописными природными пейзажами. Семья отдыхает на острове Ольхон, где уже успела посетить парк ледовых скульптур и попить чистой озерной воды.

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<p>Фото из соцсетей Ольги Кабо</p>

Фото из соцсетей Ольги Кабо

<p>Фото из соцсетей Ольги Кабо</p>

Фото из соцсетей Ольги Кабо


<p>Фото из соцсетей Ольги Кабо</p> <p>Фото из соцсетей Ольги Кабо</p> <p>Фото из соцсетей Ольги Кабо</p> <p>Фото из соцсетей Ольги Кабо</p> <p>Фото из соцсетей Ольги Кабо</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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