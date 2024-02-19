Драконы, русалки, шаманы и Будда. На Байкале открылся парк ледовых скульптур Olkhon Ice Fest

Olkhon Ice Fest-2024. Фото: Екатерина Калёных. Предоставлено организаторами фестиваля.

Самое популярное и масштабное событие зимнего байкальского сезона уже в пятый раз проходит на острове Ольхон.

Сотворчество с природой

Olkhon Ice Fest – это парк на льду Байкала, в котором сочетаются объёмные ледяные скульптуры и своебразные барельефы, созданные застывшими наплесками волн на прибрежные скалы и «подкорректированные» художниками. Работа с наплесками – это новое направление в ледовом искусстве, зародившееся именно на ольхонском фестивале и получившее название ледопластика.

Olkhon Ice Fest-2024. Фото: Екатерина Калёных. Предоставлено организаторами фестиваля.

Как рассказал автор идеи Olkhon Ice Fest и его бессменный организатор Семён Майор, суть ледопластики заключается в чистом творчестве и сотворчестве с природой, так как авторы работают без предварительных эскизов – они приезжают на Ольхон и совместно продумывают, каким будет парк этой зимой.

– Общая тема Olkhon Ice Fest-2024 – Вселенная Байкал, и задача мастеров заключалась в создании не отдельных скульптур, а единой истории. Чтобы как можно лучше воплотить идею в свои работы, художники погрузились в историю Ольхона, в его легенды, для них были организованы экскурсии в музей посёлка Хужир, – прокомментировал Семён.

В этом году на природном «холсте» протяжённостью почти километр 13 скульпторов из разных городов России и Монголии увидели драконов, русалок, чудо-рыб, шаманов, героев бурятских преданий. Галерею замыкает кристально прозрачная статуя Будды верхом на драконе. Как считает Семён Майор, это некий символ того, что развернувшаяся перед зрителем Вселенная Байкал – путь к красоте, спокойствию и духовности.

Ледяными барельефами и фигурами можно любоваться в течение всего дня, потому что они всё время выглядят по-разному из-за меняющегося солнечного освещения. А в тёмное время суток парк завораживает ещё больше, чем днём. Продуманная разноцветная подсветка делает его по-настоящему футуристичным и сказочным.

Признание коллег

Olkhon Ice Fest произвёл впечатление даже на таких опытных гостей, как представители знаменитого Харбинского международного фестиваля льда и снега, который проводится уже более 60 лет.

– Именно сочетание уникального места, богатой истории и творчества талантливых художников делает фестиваль уникальным. Мы заинтересованы в том, чтобы развивать отношения с Иркутской областью в сфере культуры, – отметил заместитель директора рабочего комитета по льду и снегу Ассоциации содействия развития культуры и искусства Китая Мэй Юлун.

Поддержал коллегу и профессор скульптуры в HarbinNormalUniversity, председатель международной ассоциации ледовых скульпторов Жанг Син, по мнению которого ледовый парк на Ольхоне – отличное место для семейного отдыха, потому что здесь особенно интересно будет детям.

Кстати, отвечая на вопрос журналистов, какие работы понравились им больше всего, китайские гости ответили, что это были драконы.

Своим мнением о событии поделилась и председатель Иркутского регионального отделения Союза художников России, директор Иркутского художественного музея Наталья Сысоева:

– Я давно знаю об этом фестивале и совершенно искренне полюбила всё, что здесь происходит. Фестиваль реализуется силами энтузиастов, которые создают его, движимые идеей сделать что-то интересное на территории, где они живут. Если появляются соратники и появляется понимание у местных жителей, возникают серьёзные международные связи, это дает надежду, что фестиваль будет жить и развиваться, не застынет в одной форме.

В этом году генеральным партнёром мероприятия стал Альфа-Банк. Как отметила региональный управляющий Альфа-Банком в Иркутской области Татьяна Полевач, они всегда поддерживают неординарные и значимые события в регионе, каким является и Olkhon Ice Fest.

Кроме этого фестиваль поддержали правительство Иркутской области, региональное агентство по туризму, администрация Ольхонского района.

Olkhon Ice Fest можно посетить примерно до середины марта – точные сроки работы зависят от погодных условий. Вход на фестиваль свободный в формате 24 на 7.