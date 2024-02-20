Азиатско-Тихоокеанский банк опубликовал режим работы 22-25 февраля

В праздничные дни Азиатско-Тихоокеанский банк работает следующим образом:

22 февраля 2024 года все офисы банка работают с уменьшением продолжительности рабочего дня на 1 час.

23 февраля 2024 года – нерабочий праздничный день.

24 – 25 февраля 2024 года – для уточнения работы отделений необходимо связаться с менеджером в вашем городе или позвонить по номеру: 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

С 26 февраля 2024 года все офисы банка возобновляют работу в обычном режиме.

Срок оплаты кредитов, дата погашения которых выпадает на 23-25 февраля 2024 года, переносится на 26 февраля 2024 года без применения штрафных санкций. Порядок обслуживания клиентов и правила погашения ежемесячных платежей и начисления процентов по кредитным договорам остаются прежними.

Операции с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями не осуществляются 23-25 февраля 2024 года.

Закрытие депозитов юридических лиц, дата окончания которых выпадает на 23-25 февраля 2024 года, переносится на 26 февраля 2024 года.

Для вашего удобства предлагаем воспользоваться интернет-банком АТБ или приложением АТБ банк, которые позволят без обращения в банк произвести погашение кредита, пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и многое другое.

Также ежемесячный платеж можно осуществить через сторонние банки за пять рабочих дней до его наступления.

Внутрибанковские переводы, открытие вкладов, переводы с карты на карту и оплата услуг будут осуществляться в обычном режиме. Более подробная информация – 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).