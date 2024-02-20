Чистая прибыль банка «Приморье» по итогам 2023 года составила 1,7 млрд. рублей

Банк «Приморье» подвел итоги операционной деятельности за 2023 год.

Чистая прибыль банка по итогам 2023 года составила 1,7 млрд. рублей. Так, по итогам 2023 года чистый процентный доход увеличился на 46% относительно 2022 года и составил 1,87 млрд. рублей. Непроцентные доходы достигли 2,01 млрд. рублей. Рентабельность капитала (ROE) - 23%, при этом прибыль до налогообложения – 2,20 млрд. рублей. Размер собственных средств (капитала) банка составил 7,2 млрд. рублей.

Несмотря на рост ключевой ставки Банка России, включение в санкционный список недружественных стран, ПАО АКБ «Приморье» продолжил существенное наращивание активных операций. Кредитный портфель (включая портфель гарантий) вырос на 2,4 млрд. рублей. Традиционно банк был активен на рынке ценных бумаг. По результатам 2023 года облигационный портфель вырос на 25,2 млрд. рублей. Банк «Приморье» вошел в сотню лучших банков Российской Федерации по активам и размеру кредитного портфеля и в топ-30 лучших банков РФ по портфелю ценных бумаг (по данным банки.ру на 01.01.2024).

По комиссионному доходу банк по-прежнему сохранил и существенно нарастил обороты по валютным операциям физических лиц. Несмотря на санкции, банк предлагает на рынке одни из лучших в стране условий по валютным вкладам. «Так в период роста ключевой ставки Банка России, мы одними из первых предложили бизнесу кредитование в китайских юанях. Наши специалисты ежедневно улучшают знания валютного законодательства, эффективно применяют свои компетенции в области казначейских операций, осуществляя, в том числе, такие операции как, форвардные контракты и своп-контракты. Мы предлагаем клиентам грамотные нестандартные решения, индивидуальный подход к каждому», - отметил Евгений Бондаренко, заместитель председателя Правления банка.

Исходя из анализа ключевых факторов кредитного рейтинга, проведенного агентством АКРА, ПАО АКБ «Приморье» повышен кредитный рейтинг до «ВВ», прогноз «стабильный». Ранее уровень рейтинга банка «Приморье» был «ВВ-». Аналитики рейтингового агентства отмечают улучшение оценки по достаточности капитала банка, удовлетворительную оценку риск-профиля и удовлетворительную позицию по фондированию и ликвидности.

По словам Андрея Зверева, председателя Правления банка «Приморье», наша дальнейшая цель – получение рейтинга категории “ВВВ”. «Также Банк ставит своей стратегической задачей – полное реформирование IT-инфраструктуры, которое впоследствии позволит банку полноценно развивать розничное направление, будет способствовать повышению эффективности и технологичности внутрибанковских процессов», - рассказал А. Зверев.

Справочно:

ПАО АКБ Банк «Приморье» основан в 1994 году. Входит в число крупнейших региональных банков страны. Имеет 21 офис по всей России. Универсальная лицензия Банка России № 3001 от 28 мая 2021 года.