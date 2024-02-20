Банк «Солидарность» сообщил режим работы с 23 февраля по 25 февраля 2024 года

АО КБ «Солидарность» сообщил режим работы с 23 по 25 февраля 2024 года.

Дополнительные офисы Региональной сети по Самарской области

23.02.2024, 25.02.2024 – выходные дни

24.02.2024 – без изменений графика, работа в обычном режиме

Москва и Московская область

Филиал «Московский»,

ДО «Союз» Филиала «Московский»:

23.02.2024, 25.02.2024 – выходные дни

24.02.2024 — без изменений графика, работа в обычном режиме

ДО «МФЦТМ» Филиала «Московский», ДО «Жуковский» Филиала «Московский»:

С 23.02.2024 по 25.02.2024 – без изменений графика, работа в обычном режиме

Иркутская область

Филиал «Иркутский»:

23.02.2024 — с 09:00 до 13:00 кассовое обслуживание физических лиц

24.02.2024, 25.02.2024 — выходные дни

Санкт-Петербург

Филиал «Петербургский»:

23.02.2024, 25.02.2024 – выходной день Читайте также: Примсоцбанк сообщил режим работы в праздничные дни Дальневосточный банк сообщил режим работы в праздничные дни

24.02.2024 — без изменений графика, работа в обычном режиме Филиал «Петербургский»:23.02.2024, 25.02.2024 – выходной день24.02.2024 — без изменений графика, работа в обычном режиме

Выходные дни с 23.02.2024 по 25.02.2024 в офисах:

ДО «Набережные Челны»

ДО «Ангара» Филиала «Иркутский»

ДО «Уральский»

Филиал «Дальневосточный»

ДО «Морской терминал» Филиала «Дальневосточный»

ДО «Лотте» Филиала «Дальневосточный»

ДО «Хабаровск» Филиала «Дальневосточный»

ДО «Биробиджан» Филиала «Дальневосточный»

ДО «Гринвуд» Филиала «Московский»

ДО «БЦ «Ханой-Москва» Филиала «Московский

УТО ДО «Союз» Филиала «Московский»