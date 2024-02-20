Ethereum обошел биткоин по динамике роста

За неделю криптовалюта набрала 15%. Об этом пишет РБК.

Ethereum за последние семь дней подорожал более чем на 16% и впервые за почти два года поднялся выше отметки 2900 долларов, в то время как цена биткоина выросла на 8,5%, достигнув 52 300 долларов. Соотношение цены эфира к стоимости биткоина выросло почти на 7%, достигнув отметки 0,055.

По мнению главы отдела исследований валюты и цифровых активов Standard Chartered Джеффри Кендрика, цена ETH может подняться до 4 тыс. долларов на ожиданиях утверждения спотовых биржевых фондов (ETF) на Ethereum.

Напомним, что после кратковременного падения 11 января, биткоин превысил отметку 50 тыс. долларов (20:19 по мск). Через несколько минут курс остановился на 49,7258 тыс. Ранее монета брала отметку в 50 тыс. 27 декабря 2021 года. Портал Coindesk назвал подъем – концом криптозимы.