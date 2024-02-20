Банк «Солидарность» начал выпускать платёжные стикеры с NFC-чипом для бесконтактной оплаты.

Платёжный стикер — полный аналог пластиковой карты, повторяющий весь её функционал. Стикер легко и просто клеится на телефон, а вся информация о нём доступна в мобильном приложении и на странице платёжного стикера. С помощью стикера можно совершать покупки в магазинах и интернете, снимать наличные в банкоматах и делать переводы. Стоимость выпуска составляет 699 рублей. Плата взимается единовременно за весь срок обслуживания.

Оформить стикер можно в ближайшем отделении Банка.