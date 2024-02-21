Дробление акций «Транснефти». Главное

1 акция конвертирована в 100 акций той же категории. Генеральный директор РФПИ, член совета директоров «Транснефти» Кирилл Дмитриев объяснил важность этого шага.

«В случае с дроблением акций «Транснефти» государство демонстрирует последовательность шагов по повышению инвестиционной привлекательности компании и внимание к поступающим со стороны делового сообщества предложениям. Российские розничные инвесторы, доля которых в торгах на Московской бирже на сегодняшний день составляет до 80 процентов, получили возможность более удобного входа в акции Транснефти. Расширение базы инвесторов в капитал компании, повышение доступности ее бумаг и открытость к обратной связи будут и в дальнейшем положительно влиять как на «Транснефть», так и на российский фондовый рынок в целом», – заявил Кирилл Дмитриев.

Кирилл Дмитриев первым предложил идею дробления привилегированных акций «Транснефти». Он вошел в совет директоров компании в 2017 году, тогда же стало известно, что дробление предполагается в пропорции 100 к 1 с целью «повышения акционерной стоимости компании и ее инвестиционной привлекательности за счет снижения входного порога для инвестиций в ее акции».