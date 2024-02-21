Многодетным семьям предложили дать 100% туристический кешбэк

Предложение первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой передают «Известия».

«Предлагаю предоставлять семьям компенсацию расходов на отдых и туризм в зависимости от количества детей в семье. При этом во избежание злоупотреблений в программе смогут участвовать семьи, чей доход не превышает размера средней заработной платы в субъекте РФ. Компенсация расходов на транспорт и проживание может составлять от 20% – при наличии двух детей в семье до 100% – при наличии шести и более детей, но не более 100 тыс. рублей на одну семью», – говорится в документе.

Ранее стало известно, что в 2023 году на одного отдыхающего пришелся бюджет в размере 63 158 руб. (38 605 руб. в 2022 году). Согласно майским данным россияне рассчитывали в этом году потратить на отдых 53 923 рубля, это на 9 235 рублей меньше фактической суммы.

36% россиян считают, что условия отдыха и досуга в стране изменились в лучшую сторону (–10 пп. с 2020 г.); 19% – в худшую (+9 пп. к 2020 г.). Топ-3 плюсов отдыха в России по мнению тех, кто этим летом отдыхал в стране за пределами своего региона, – красивая природа (27%, +8 пп. за год), погода, климат и теплое море, чистые реки (по 20%), а также качество сервиса и обслуживания (14%, +7 пп. за год).